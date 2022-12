Gaussin : Le titre s'envole après un contrat avec Amazon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin se hisse parmi les plus fortes hausses du marché parisien jeudi matin après avoir la signature d'un contrat avec Amazon, qui pourrait s'accompagner d'une entrée au capital du géant américain de l'Internet.



Vers 9h30, le titre bondit de presque 12% dans des volumes équivalant déjà à plus de quatre fois leur moyenne quotidienne sur les quatre derniers jours de Bourse. Au même moment, l'indice CAC Small perd autour de 0,6%.



Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, le spécialiste du transport intelligent et propre de marchandises et de personnes fait état d'une commande de 329 tracteurs de la part d'Amazon.



Cet accord inclut une commande de tracteurs Gaussin ATM 38T 'Full Elec' qui avait été mentionnée lors de la publication de ses résultats financiers, fin octobre.



Ces tracteurs de parc électriques, qui seront fabriqués dans l'usine française de Gaussin, seront utilisés sur les sites américains du groupe de commerce en ligne, avec des livraisons devant démarrer l'an prochain.



Gaussin ajoute qu'il prévoit d'ouvrir une unité de fabrication aux Etats-Unis en 2023 en vue de commencer la transition vers la production locale de ses véhicules.



En plus de ce contrat, dont les termes n'ont pas été divulgués, Amazon recevra gratuitement des bons de souscription d'actions représentant un maximum de 20% des actions émises par Gaussin sur une base entièrement diluée.



Ces BSA, qui ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions par Amazon, auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission après l'approbation des actionnaires.



Ils seront exerçables par trois tranches successives.



