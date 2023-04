Gaussin : Le titre progresse après la reprise de Navya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Gaussin progresse mercredi au lendemain de la présentation de son projet de reprise de Navya, un spécialiste des navettes autonomes récemment placé en redressement judiciaire.



A 12h15, le titre Gaussin gagne 5,1% lors que l'indice SBF 120 abandonne au même moment 0,2%.



Associé au japonais Macnica, le groupe français de transport de marchandises propre et intelligent prévoit la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises.



C'est cette coentreprise, détenue à 51% par Gaussin et à 49 % par Macnica, qui va reprendre les actifs de Navya.



L'opération porte sur l'intégralité des actifs corporels et incorporels des sites de Courbevoie et de Villeurbanne et des stocks du site de Vénissieux pour un prix de cession de 1,4 million d'euros.



Au niveau de l'emploi, 143 salariés français seront repris sur un total de 206 postes.



Avec l'opération, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Navya en procédure de liquidation judiciaire.



Compte tenu de l'ouverture de cette procédure, il n'y aura pas de reprise de la cotation, ce qui signifie qu'Euronext va procéder prochainement à la radiation des actions Navya.



