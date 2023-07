Gaussin : Commande au Japon pour une coentreprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin et son partenaire japonais Macnica annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility a reçu une commande de sept navettes en vue de leur vente à des opérateurs et des municipalités japonais, cinq autres navettes étant prévues cette année.



Cette première opération depuis le rachat des actifs de Navya par Gaussin-Macnica-Mobility en avril dernier s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec des opérateurs japonais sur un projet d'envergure lancé par le gouvernement du Japon.



Coentreprise détenue à 51% par Gaussin et à 49% par Macnica, Gaussin-Macnica-Mobility est basée en France et dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises.



