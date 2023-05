Gaussin : Annonce une levée de fonds de 30 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce une levée de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique. La durée d'investissement et le taux d'intérêt sont accessibles en ligne sur le site Lumo après inscription.



Les deux conventions de partenariat signées portent l'opération de financement à 30 ME au total, fractionnée ainsi : Une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 ME maximum et un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 ME.



Cette collecte vise à renforcer les moyens de Gaussin pour développer sa capacité de production. Elle vise aussi à accompagner la montée en puissance de la gamme hydrogène.



' Je suis ravi que cette collecte mobilise un public averti qui a fait le choix d'une épargne responsable. Investir dans notre projet, c'est soutenir une entreprise française qui propose des solutions concrètes pour une mobilité propre ', a déclaré Christophe Gaussin, directeur général de Gaussin.



