Gaussin : En avalant le pro de la logistique souterraine Metalliance, Gaussin élargit sa palette

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la manugistique (manutention-logistique) Gaussin, qui conçoit des produits innovants dans le domaine du transport et de la logistique, se renforce dans les engins destinés à la construction de tunnels et aux travaux pour le rail et la route avec le rachat de Metalliance. L'opération donne naissance à un groupe d'ingénierie de plus de 200 personnes.

Déjà présent sur "quatre marchés en pleine expansion: les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et la mobilité des personnes dans les villes intelligentes", Gaussin étend ses activités aux travaux souterrains et à la pose de voies avec le rachat de Metalliance, leader dans les engins logistiques destinés à la construction de tunnels notamment grâce à son invention du "train sur pneus". Déjà actionnaire de ce dernier à hauteur de 44,32% depuis 2008, le groupe haut-saônois vient d'annoncer l'acquisition, auprès des dirigeants de Metalliance, d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du tour de table, ce qui porte sa participation à 95,74%.

L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes et réalise un un chiffre d'affaires pro forma de 44,7 millions d'euros (dont 25,9 pour Metalliance) pour un Ebitda de 5,4 millions d'euros sur la base des comptes de l'exercice 2019. Le carnet de commandes ferme (au 31 décembre 2019) du nouvel ensemble ressort à 47 millions d'euros.

Gaussin estime que ce rachat lui permet de "changer de dimension, d'élargir sa palette d’offre et de diversifier ses sources de revenus" et précise que le financement de l'opération sera assuré par "un mix de numéraire, crédit bancaire et crédit vendeur".

"De fortes synergies"

Quant aux synergies, Gaussin apportera à Metalliance "sa forte expertise dans les batteries (électrique et hydrogène) ainsi que dans les véhicules autonomes", ce qui permettra à Metalliance de convertir ses véhicules diesel avec chauffeur, "lui octroyant ainsi un avantage compétitif dans une industrie tunnelière à la recherche de technologies moins émettrices de CO2" alors qu'aujourd'hui, l’industrie est obligée d’investir lourdement dans les systèmes de ventilation, faute d’engins "propres". Les deux groupes entendent enfin renforcer leur présence à l'international "grâce à leur coopération sur le plan commercial".

L'actuel PDG de Metalliance Jean-Claude Cothenet restera aux commandes de la société pour une durée minimale de 4 années afin de poursuivre son développement.

Une opération saluée par le marché

Le spécialiste de la manugistique (qui apparaît dans le nom complet du groupe "Gaussin manugistique") a notamment souffert d'un bilan trop tendu et de plusieurs exercices consécutifs dans le rouge depuis 2014 qui l'ont contraint à couper dans ses investissements et à procéder à de multiples augmentations de capital (au moins sept depuis février 2015, pour un montant supérieur à 18 millions d'euros).

