Gaussin : Amazon va pouvoir entrer au capital du français Gaussin, qui fabrique des tracteurs industriels

(BFM Bourse) - Le géant américain du commerce en ligne, qui avait annoncé fin 2022 une commande de 329 tracteurs électriques pour ses entrepôts, va pouvoir recevoir des bons de souscription d'actions.

C'est un virage important pour Gaussin, le spécialiste français des véhicules électriques de transport de marchandises dédiés notamment aux entrepôts ou aux aéroports. La possibilité pour Amazon d'entrer dans son capital a en effet été approuvée par les actionnaires. Le géant américain du commerce en ligne avait annoncé fin 2022 une commande de 329 tracteurs électriques du fabriquant pour ses entrepôts.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Mais cette énorme commande était conditionnée à son entrée au capital. Les actionnaires de Gaussin réunis en assemblée générale extraordinaire ont donc validé mardi à plus de 80% des voix une résolution permettant à Amazon de recevoir des bons de souscription d'actions représentant au maximum de 20% de l'entreprise, selon un communiqué.

A la suite de cette annonce, l'action Gaussin grimpe de 7,48% ce mercredi vers 14h, pour une capitalisation avoisinant désormais les 74 millions d'euros. Le titre reste néanmoins en repli de 20,8% depuis début janvier.

Entreprise familiale fondée en 1880

Ces bons "ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions Gaussin par Amazon" et "auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission", a détaillé l'entreprise.

Ils seront exerçables par trois tranches successives, en fonction des commandes de tracteurs passées par Amazon, avec la possibilité de les exercer en intégralité si ses paiements atteignent 500 millions de dollars.

Une partie des véhicules électriques d'Amazon sera produite dans l'usine Gaussin de Saint-Vallier (Saône-et-Loire), et le reste dans un nouvelle usine aux Etats-Unis.

Spécialisé dans les véhicules électriques (et bientôt à l'hydrogène), Gaussin profite, via cette commande importante, des nouvelles mesures prises par le gouvernement américain pour la transition écologique qui incluent des incitations financières pour les camions électriques et un durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2.

Gaussin, fondée en 1880, est encore aujourd'hui une entreprise indépendante et familiale dirigée par Christophe Gaussin. Elle produisait au départ des structures métalliques avant de passer au transport de marchandises. Au bord du gouffre dans les années 2000, l'entreprise joue la carte de l'innovation notamment énergétique pour alimenter ses véhicules et voit son carnet de commandes décoller.

(OC avec AFP)

©2023 BFM Bourse