Freelance.com : Le marché réserve un accueil frileux aux très solides résultats trimestriels de Freelance.com

(BFM Bourse) - Dans le rouge une bonne partie de la matinée, le titre de société de recrutement et de consulting bascule en territoire positif à la mi-journée, après avoir fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu, assortis d'un relèvement de ses perspectives. Si le marché est timide, les analystes apprécient.

Possiblement victime de prises de bénéfices après un parcours boursier déjà impressionnant en 2021 (+70% depuis le 1er janvier), le titre Freelance.com s'est brusquement retourné dès les premiers échanges après une ouverture positive, cédant jusqu'à près de 4% vers 10h30.

La société de recrutement et de consulting qui se définit comme "le leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes" et qui s'appuie pour ce faire "sur une communauté de 370.000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées" a pourtant publié lundi soir un excellent rapport d'activité trimestriel. Celui-ci révèle une croissance de 32% des revenus du groupe au 3e trimestre, à changes et périmètre constants, à 112,3 millions d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Le chiffre d'affaires atterrit nettement au-dessus de nos attentes" souligne Corentin Marty, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners, qui tablait sur 101,3 millions d'euros. Ce dernier rappelle en outre que "les deux premiers trimestres de l'année, respectivement en croissance de 43% et de 73%, bénéficiaient d'un effet de périmètre positif suite à l'acquisition d'INOP'S en juin 2020". "Les bonnes performances de cette dernière en France confirment la qualité du rapprochement et la pertinence de l’opération" se félicite Freelance.com.

"En cumulé au 30 septembre 2021, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 324,3 millions d'euros en croissance de 49% (15% de croissance organique)" précise le groupe dans son communiqué. "Sur le périmètre historique de Freelance.com, la croissance des neuf premiers mois s'établit comme sur le premier semestre à 15%, impliquant une croissance plus importante d'INOP'S dans le périmètre du groupe" explique Corentin Marty.

Des objectifs revus à la hausse

Dans le détail, la France totalise 280,8 millions d'euros de revenus sur les neuf premiers mois de l'année, un chiffre en croissance de 57% et qui représente 87% du chiffre d'affaires global. À l’international, l’activité cumulée sur les neuf premiers mois de l'exercice est en hausse de 11%, à 43,5 millions d'euros, avec une accélération plus marquée au 3e trimestre (+24% à 14,8 millions d'euros).

"À date, le niveau d’activité reflète les excellentes performances opérationnelles du groupe et l’intégration réussie des différentes acquisitions réalisées. Il valide la stratégie de Freelance.com visant à offrir toujours plus de complémentarité et de valeur ajoutée à ses clients" se réjouit encore le groupe basé à Puteaux. Cette dynamique positive l'incite par ailleurs à rehausser ses perspectives annuelles et Freelance.com juge désormais que son chiffre d'affaires annuel pro forma "devrait dépasser sa précédente estimation de 620 - 640 millions d’euros". "Grace à la transformation du rapport au travail, la recherche d’autonomie et le besoin d’expertises", le groupe réaffirme également son ambition d’atteindre le milliard d’euros de volume d’activité à moyen terme.

En réaction à cette publication, Corentin Marty relève également ses attentes pour l'exercice 2021 ainsi que pour les deux suivants. Il mise désormais sur 490,4 millions d'euros de revenus annuels pour le groupe, contre 476,3 millions d'euros auparavant, "impliquant un chiffre d'affaires pro-forma de 649,7 millions d'euros". "Cette forte croissance, tirée par INOP'S, nous pousse également à relever nos prévisions concernant la rentabilité sur l'exercice 2021 mais également et surtout sur les prochains exercices" ajoute-t-il, précisant qu'il s'attend désormais à une marge opérationnelle à 3,8% (28,4 millions d'euros) en 2022 contre 3,5% (26,2 millions) précédemment". Après prise en compte de ces nouvelles estimations, l'analyste relève son objectif de cours de 9,1 à 9,4 euros, et réitère sa recommandation à l'achat.

Peu après 13h05, le titre Freelance.com revient timidement dans le vert (+0,8% à 7,44 euros), ce qui suggère encore un potentiel de hausse de 26% selon l'analyste de Midcap.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse