Freelance.com : Traité d'apport signé avec Coworkees

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la signature d'un traité d'apport avec Coworkees, plateforme qui accompagne les entreprises qui souhaitent travailler avec des freelances spécialistes du marketing et de la communication en France et en Suisse.



Ce projet d'acquisition, qui devrait être finalisé en mars, sera réalisé en titres Freelance.com et interviendrait après la réalisation de diverses conditions suspensives usuelles et à l'approbation des actionnaires. A cet effet, Freelance.com tiendra une assemblée générale.



A son terme, ce processus doit mener au rapprochement des deux entités. Fondé en 2016 par Julie Huguet, Coworkees compte désormais 10 salariés, et travaille avec plus de 1.000 entreprises et 25.000 freelances.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.