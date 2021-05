Freelance.com : Stifel initie une couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel initie la couverture de Freelance.com avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 6,30 euros, cible offrant un potentiel de hausse d'environ 35% pour l'action du groupe de services en ressources humaines.



'Freelance.com est un pionnier et un leader dans un créneau de croissance à deux chiffres du marché du travail', note le broker, ajoutant qu'il 'propose un modèle de croissance (+13% par an de CA organique sur 2020-23), mais fonctionne déjà de manière rentable'.



Dans le résumé de sa note de recherche, Stifel met aussi en avant une forte fragmentation du marché qui 'peut également offrir des possibilités considérables de croissance acquisitive et de création de valeur'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.