Freelance.com : Perspectives de CA relevées pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com a annoncé lundi soir que ses perspectives de chiffre d'affaires pro forma 2021 devraient dépasser sa précédente estimation de 620-640 millions d'euros, avec un contexte dynamique et la récente acquisition de Helvetic Payroll.



Au troisième trimestre 2021, son chiffre d'affaires s'est établi à 112,3 millions d'euros, en croissance organique de 32%. En cumulé au 30 septembre, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 324,3 millions, en croissance de 49%.



L'évolution au troisième trimestre a bénéficié à l'ensemble des activités du groupe en France et à l'international et intègre, pour la première fois, la pleine contribution du chiffre d'affaires réalisé par la société Inop's, acquise fin juin 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.