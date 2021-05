Freelance.com : Négociation exclusive avec Helvetic Payroll

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com bondit de 11%, entouré pour l'annonce de son entrée en phase de négociation exclusive avec Helvetic Payroll, le leader du portage salarial en Suisse, avec la volonté de consolider le marché européen du freelancing.



'Helvetic Payroll a réalisé une croissance annuelle de plus de 30% ces trois dernières années et freelance.com a doublé de taille sur la même période : ce rapprochement va accélérer cette dynamique', souligne le président Sylvestre Blavet.



Selon Freelance.com, le nouveau groupe ainsi constitué prévoit de réaliser un chiffre d'affaires proforma de plus de 600 millions d'euros dès 2021 et ambitionne d'atteindre un milliard d'euros d'ici 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.