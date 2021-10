Freelance.com : Hausse de moitié du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe en hausse de 48% à 3,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, un résultat d'exploitation en croissance de 67% à 4,2 millions, ainsi qu'un EBITDA en progression de 85% à 5,2 millions.



Le chiffre d'affaires a progressé de 60% à 212,2 millions d'euros, dont une progression de 15% en organique. La performance commerciale a été portée par l'activité française, en croissance de 73% avec un chiffre d'affaires représentant 86% du total du groupe.



Au regard des indicateurs et de la perspective de l'acquisition d'Helvetic Payroll, Freelance a relevé son objectif de chiffre d'affaires pro forma 2021 qui devrait se situer entre 620 et 640 millions d'euros (contre 600 millions initialement anticipé).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel