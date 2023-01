Francaise de l'energie : Salué pour un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) gagne près de 5% après que le producteur d'énergie à bilan carbone négatif a annoncé la décision de son conseil d'administration d'initier un programme de rachat d'actions pour les 12 prochains mois.



Ce programme sera pour un montant maximum de 50 millions d'euros, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2022, et FDE ne pourra détenir plus de 10% des actions de son capital.



'Les investissements réalisés par le groupe dans ses activités énergétiques ces dernières années se sont traduits par une importante génération de cash-flows récurrents et le renforcement de son bilan', met-il en avant.



