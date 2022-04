Francaise de l'energie : Entouré après l'acquisition de Cryopur

(CercleFinance.com) - La Française de l'Énergie (FDE) grimpe de plus de 11% après l'annonce de l'acquisition de 94% du capital de Cryopur, société française unique spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2.



Cryopur a développé une technologie de rupture brevetée qui épure le biogaz en Bio-CO2 et en Biométhane avant de le liquéfier, pour sa valorisation en circuits courts sur l'ensemble de la chaine de valeur ou en substitution des carburants fossiles.



Au titre de 2021, Cryopur a réalisé un chiffre d'affaires s'élevant à 4,9 millions d'euros. Le coût de l'acquisition s'élève à un montant de 2,5 millions avec un possible complément de rémunération de trois millions sous certaines conditions.



