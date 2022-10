Francaise de l'energie : Émission d'une deuxième obligation verte

(CercleFinance.com) - FDE (Française de l'Energie) annonce l'émission d'une deuxième obligation verte pour financer le développement de son portefeuille d'énergies bas carbone en Europe, faisant suite à la réussite de sa première émission de dette obligataire l'an dernier.



Ce nouveau financement, qui s'élève à 20 millions d'euros, a été octroyé par son partenaire de long terme, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), fonds d'investissement de premier plan dans l'énergie et les infrastructures.



L'obligation verte, assortie d'une maturité de sept ans, financera le portefeuille de solutions énergétiques existantes du groupe, et plus particulièrement les projets prometteurs de Bio-GNL et de Bio-CO2 actuellement développés par sa filiale Cryo Pur.



