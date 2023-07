Forvia (ex faurecia) : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Forvia avec un objectif de cours rehaussé de 30,5 à 36 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA 2023-24 relevée de 13% pour l'équipementier automobile français.



'Le premier semestre 2023 devrait montrer des revenus robustes, mais l'amélioration des marges devrait être plus modeste', juge le broker, estimant que le redressement des prix et l'apaisement des coûts devraient s'intensifier au second semestre.



'Nous continuons de voir Forvia comme l'un des dossiers d'exécution les plus excitants en 2023, combinant un opérationnel amélioré (chaine logistique, réduction de coûts, reprise des prix) et un désendettement du bilan', poursuit-il.



