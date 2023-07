Forvia (ex faurecia) : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Forvia prend plus de 1% et surperforme la tendance à Paris, après des propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 30,5 à 36 euros sur le titre de l'équipementier automobile.



'Le premier semestre 2023 devrait montrer des revenus robustes, mais l'amélioration des marges devrait être plus modeste', juge le broker, estimant que le redressement des prix et l'apaisement des coûts devraient s'intensifier au second semestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel