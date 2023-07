Forvia (ex faurecia) : Le titre avance, un analyste voit du potentiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forvia échappe à la tendance baissière ce lundi matin à la Bourse de Paris suite à des commentaires encourageants des analystes de Berenberg, qui disent encore percevoir du potentiel sur le titre.



Vers 9h50, l'action de l'équipementier automobile s'adjuge plus de 0,2%, là où l'indice SBF 120 cède au même moment près de 0,3%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Berenberg dit envisager de bonnes surprises à l'occasion de la publication des résultats de premier semestre du groupe, prévue le 27 juillet.



La banque allemande anticipe une possible révision à la hausse des objectifs de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie pour 2023, à la faveur notamment de la bonne tenue des prix et de volumes d'activité meilleurs que prévu en Chine.



'En dépit de la solide performance déjà signée par le titre depuis le début de l'année, nous continuons de penser qu'il existe encore un potentiel de hausse en raison de la conjugaison de fondamentaux séduisants sur le long terme et d'un profil de marge et de trésorerie relativement défensif à plus court terme', résume Berenberg.



L'établissement - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - relève en conséquence son objectif de cours de 25 à 28 euros.



