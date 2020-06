FORTI T 97.34S OPEN SOC : Turbo call sur cet acteur majeur de la cybersécurité

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de Fortinet Inc, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adapté (7G35S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action Fortinet Inc permet d'identifier une tendance haussière à moyen terme. A court terme, le titre, sous-jacent du turbo call proposé, est en phase de consolidation en range, sur la base graphique des 129$ (support majeur), situé en partie haute du corps de la bougie remarquable du 07 mai. Cette séance, traduite graphiquement par une bougie allongée sans ombre, preuve d'une mobilisation massive et tout au long de l'UT du camp acheteur, a marqué un temps fort et déterminant. L'ample gap d'ouverture, non contesté depuis, et les volumes puissants ont validé l'expression de ce mouvement acheteur à fort inertie. Une sortie par le haut (trend primaire) du range évoqué est anticipée.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 7G35S, sur Fortinet Inc, à 3.180 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 175.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 124.900 $.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 103.98 $ (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.