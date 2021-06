Ford motor : Vers un bénéfice trimestriel meilleur que prévu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford est attendu en hausse jeudi à Wall Street après avoir annoncé que son résultat opérationnel de deuxième trimestre dépasserait ses prévisions.



Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré s'attendre en préambule d'une conférence organisée par Deutsche Bank à un bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) au-dessus de ses attentes et 'significativement supérieur' à celui publié à la même période de l'an dernier.



D'après Jim Farley, son directeur général, qui doit s'exprimer à l'occasion ​de la réunion, le groupe a constaté une amélioration de son activité depuis la présentation de ses derniers objectifs, à la fin du mois d'avril.



En dépit des difficultés liées à l'approvisionnement en semi-conducteurs, Ford dit notamment bénéficier de coûts moins importants que prévu et de conditions de marchés favorables.



Les réservations des clients pour le dernier SUV Bronco SUV, le pick-up électrique F-150 Lightning pickup, le Maverick et la camionnette E-Transit s'avèrent particulièrement soutenues, fait valoir Ford, dont le cours de Bourse progresse de 2% en préouverture.



