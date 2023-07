Ford motor : Vers de nouvelles fonctionnalités pour le Transit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En Europe la division Ford Pro annonce que de nouvelles fonctionnalités numériques et une technologie améliorée attendues dès 2024 permettront de 'booster' la productivité de la gamme Transit et aider les entreprisesà optimiser leurs opérations.



Les modèles Ford Transit et E-Transit bénéficieront d'une amélioration complète des fonctions de connectivité de série et de la capacité de mise à jour sans fil Ford Power Up.



Un nouveau logiciel va permettre de simplifier les conversions après-vente et automatiser les tâches routinières pour les chauffeurs-livreurs qui peuvent souvent effectuer 150 livraisons par jour.



Les améliorations apportées au châssis et l'option de transmission automatique à huit vitesses augmenteront la charge utile et amélioreront les performances, la maniabilité et l'efficacité du véhicule, promet le constructeur.



