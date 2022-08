Ford motor : Ventes en hausse de plus de 36% aux USA en juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a enregistré un bond de plus de 36% de ses ventes de voitures neuves aux Etats-Unis en juillet, soutenues par la forte demande pour ses SUV, tout particulièrement ceux de sa marque Lincoln.



Le constructeur automobile a ainsi écoulé 163.942 véhicules dans le pays le mois dernier, contre 120.053 un an auparavant, ce qui le place en tête du marché américain sur la période.



Ses ventes de SUV ont grimpé de près de 70%, notamment sous l'impulsion des ventes 'record' de la marque Lincoln, tandis que celles de pick-ups ont augmenté de plus de 20%.



Ce sont néanmoins ses ventes de véhicules électriques qui affichent les performances les plus spectaculaires, signant une envolée de 169% d'une année sur l'autre, soit trois fois plus que la croissance du marché.



Le titre Ford gagnait plus de 4% mercredi matin à la Bourse de New York suite à la parution de ces chiffres, à comparer à une progression de l'ordre de 0,8% pour l'indice S&P 500.



