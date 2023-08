Ford motor : Ventes en hausse de 5,9% aux USA en juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi une hausse de 5,9% de ses ventes de voitures en juillet aux Etats-Unis, une progression qui a essentiellement été le fait de ses plus gros modèles à carburant.



Le constructeur automobile américain a indiqué ce matin avoir écoulé 173.639 voitures particulières le mois dernier, à comparer avec 163.942 véhicules en juillet 2022.



Conformément à la tendance qui porte les ventes du groupe depuis plusieurs années, les automobilistes ont continué de se détourner des citadines et des berlines au profit des pick-ups.



La gamme à succès F-Series a ainsi vu ses ventes grimper de 8,2% à 68.536 unités.



Ses ventes de véhicules électriques ont chuté de 18,1% à 6.280 unités, tandis que celles d'hybrides ont grimpé de 31,6% à 11.447.



Après 20 minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford cédait 2,4% alors que l'indice S&P 500 cédait 0,8%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.