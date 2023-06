Ford motor : Ventes en hausse de 10,7% en mai aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé ce vendredi avoir vendu 170 933 véhicules aux Etats-Unis au mois de mai, un chiffre en hausse de 10,7% par rapport à mai 2022.



Le constructeur indique que ses ventes de véhicules hybrides ont progressé de 20,5% (à 10 715 unités), devant les ventes de véhicules thermiques (+11,1%, à 154 774 unités), tandis que celles de véhicules électriques ont chuté de 13% à 5444 unités.



Depuis le début de l'année, Ford précise avoir vendu 830 841 véhicules, toutes motorisations confondues, un chiffre en hausse de 8,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur cette période, ce sont les ventes de véhicules thermiques qui progressent le plus, en hausse de 9,5%.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

