Ford motor : Ventes en baisse de 7,8% aux USA en novembre

(CercleFinance.com) - Ford a fait état vendredi de ventes aux Etats-Unis en baisse de 7,8% au titre du mois de novembre, principalement sous l'effet d'un repli marqué de ses ventes de SUV.



Le deuxième constructeur automobile américain a fait état ce matin de ventes de 146.364 nouvelles voitures aux Etats-Unis le mois dernier, contre 158.793 un an plus tôt.



Par catégories de véhicules, la baisse atteint 1,2% pour les pick-up, 13,3% pour les voitures de tourisme et 15% pour les SUV, malgré les bonnes ventes du nouveau Bronco, qui n'ont pas compensé la faiblesse de l'Edge et de l'Explorer.



Ford précise que ses ventes de véhicules électriques ont plus que doublé, à 6255 unités écoulées sur le mois, ce qui désormais fait de lui le deuxième fabricant de véhicules électriques aux Etats-Unis derrière Tesla.



Vers 9h50 (heure de New York), le titre Ford cédait 1,4% au sein d'un indice S&P 500 en repli de 1,2%.



