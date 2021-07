Ford motor : Ventes en baisse de 26,9% aux USA en juin

(CercleFinance.com) - Ford a fait état vendredi d'une baisse de 26,9% sur un an de ses ventes aux Etats-Unis pour le mois de juin, à exactement 115.789 unités.



Le deuxième constructeur américain explique ce repli par des problèmes d'approvisionnement et par la rotation rapide de ses stocks, qui ont pénalisé l'activité de ses concessionnaires.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe de Dearborn (Michigan) affiche toutefois des ventes en hausse de 4,9% sur le marché américain, à 996.661 unités.



Dans son communiqué, Ford se félicite en particulier des niveaux records atteints par ses ventes de véhicules électriques, qui ont représenté 56.570 unités vendues, soit un bond de 117% en rythme annuel.



L'action Ford était en recul de 0,2% vendredi à la Bourse de New York après la parution de ces chiffres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

