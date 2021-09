Ford motor : Un ex-Apple devient directeur des technologies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir nommé Doug Field, un ancien ingénieur d'Apple et de Tesla, au poste de directeur de ses technologies avancées et de ses systèmes embarqués.



Field occupait jusqu'ici le rôle de vice-président en charge des projets spéciaux chez Apple, après avoir été auparavant le responsable de l'ingénierie chez Tesla.



Son arrivée chez Ford prend effet aujourd'hui.



Pour Doug Field, il s'agit d'un retour au source puisque le dirigeant y avait démarré sa carrière en tant qu'ingénieur développement entre 1987 et 1993.



Il avait ensuite rejoint le fabricant de gyropodes Segway.



Dans ses nouvelles fonctions, Field chapeautera les aspects liés, entre autres, aux systèmes embarqués, à l'agencement des matériels, aux technologies de contrôle, à la connectivité et à l'assistance à la conduite.



Ford précise que son embauche s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique Ford+ qui doit faire la part belle au développement de nouveaux véhicules électriques.



