Ford motor : Suspend sa production de véhicules en Europe

(CercleFinance.com) - Ford annonce la suspension temporairement de la production de véhicules et de moteurs sur ses sites de fabrication en Europe en réponse à l'impact croissant du coronavirus.



À compter du jeudi 19 mars, cette action devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines.



La décision de Ford de suspendre temporairement la production a également contribuera aux efforts visant à contenir la propagation du virus.



' Bien que l'impact du coronavirus dans nos installations jusqu'à présent ait été limité heureusement, ses effets sur nos employés, revendeurs, fournisseurs et clients, ainsi que la société européenne dans son ensemble, est sans précédent ', a déclaré Stuart Rowley, président de Ford Europe.



