Ford motor : Reconnu pour sa gestion de l'eau par le CDP

(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir été reconnu par le Carbon Disclosure Project (CDP), une organisation environnementale mondiale de premier plan, dans un rapport qui met en lumière les innovations de Ford en matière d'économie d'eau dans ses usines de fabrication à travers le monde.



La stratégie de Ford vise à ne pas prélever d'eau pour les processus de fabrication afin de soutenir la disponibilité d'eau douce dans les communautés locales. Le constructeur utilise alors des systèmes de recyclage et de réutilisation pour économiser l'eau et conserver l'énergie.



Depuis 2000, Ford a réalisé une réduction de 76,2 % de l'utilisation absolue d'eau douce, ce qui représente une économie cumulée de 186,3 milliards de gallons d'eau. En 2022, Ford a utilisé 22 % d'eau en moins dans le monde, ce qui équivaut à fournir une année d'eau à 1,7 million de foyers.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel