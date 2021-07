Ford motor : Rappel de centaines de milliers de véhicules

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company a annoncé aujourd'hui les détails de trois rappels de sécurité.



Le premier rappel concerne 34 939 véhicules F-350 Super Duty 2020-2021 pour un problème potentiel de soudure au niveau d'un carter de ressort de l'essieu arrière.

Les conducteurs peuvent ressentir des vibrations ou secousses lors de l'accélération, voire subir une perte de puissance pendant la conduite.

34 855 véhicules concernés sont localisés en Amérique du Nord, le solde restant étant sur ' les marchés internationaux de Ford '.

Le constructeur affirme ne pas avoir connaissance d'accidents liés à ce problème.



Le deuxième rappel concerne 774 696 Ford Explorer 2013-2017 (environ 676 152 véhicules en Amérique du Nord, 59 935 en Chine, 25 257 dans l'International Markets Group de Ford, 13 162 en Europe et 190 en Amérique du Sud).

Une rotule grippée pourrait provoquer une rupture de la biellette de suspension arrière. Les propriétaires des véhicules peuvent être confrontés à un bruit sourd, à une tenue de route inhabituelle ou à une roue arrière mal alignée, précise Ford.

Le constructeur annonce être au courant de six possibles accidents liés à ce problème en Amérique du Nord.



Enfin, le 3e rappel concerne 40 995 véhicules Lincoln Aviator 2020-2021 en raison de faisceaux de câbles de batterie mal fixés. A terme, ce problème pourrait provoquer un court-circuit et un potentiel incendie, estime Ford.

36 258 véhicules sont concernés par ce rappel en Amérique du Nord, 2 601 dans le groupe des marchés internationaux de Ford et 2 136 en Chine.

Pour l'heure, Ford n'a pas connaissance d'accidents, de blessures ou d'incendies liés à ce problème.





