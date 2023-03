Ford motor : Présente l'Explorer tout électrique en Europe

(CercleFinance.com) - Ford a présenté aujourd'hui le nouvel Explorer tout électrique, un véhicule présenté comme le 1er d'une vague de nouveaux véhicules électriques Ford.



Conçu etassembléen Allemagne, l'Explorer 100% électrique est notamment équipé d'un écran tactile mobile surdimensionné SYNC Move et d'un système d'info-divertissemententièrement connecté.



Par ailleurs, sa recharge rapide, de 10% à 80% pourra être réalisée en 25 minutes.



'L'Explorer est le précurseur d'une nouvelle génération de véhicules électriques Ford. Imprégné de nos racines américaines mais construit à Cologne pour nos clients européens, il est prêt pour les grandes aventures et entièrement équipé de tout ce dont nos clients ont besoin pour leurs déplacements quotidiens', résume Martin Sander, directeur général de Ford Model e, Europe.



