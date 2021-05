Ford motor : Plus de 660.000 Explorer vont être rappelés

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi le rappel de plus de 660.000 véhicules en Amérique du Nord en raison d'un risque de détachement des couvercles de rail de toit.



Ces pièces sont susceptibles de se détacher du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement, créant un danger éventuel pour les autres conducteurs qui se trouvent sur la route, explique le groupe dans un communiqué.



Le constructeur automobile américain précise que le rappel porte sur 620.483 SUV Explorer commercialisés aux Etats-Unis, 36.419 au Canada et 4260 au Mexique.



Ford - qui précise que les modèles ont été assemblés entre 2016 et 2019 - indique ne pas avoir connaissance d'accidents ou de blessures liés à cette malfaçon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel