Ford motor : Plus de 375.000 Explorer rappelés en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi le rappel de plus de 375.000 véhicules Explorer en Amérique du Nord en raison de problèmes persistants au niveau de la suspension arrière, même après un précédent rappel.



Le deuxième constructeur automobile américain explique que le problème constaté, une éventuelle fracture de la partie extérieure de la biellette de butée au niveau des suspensions, peut considérablement affecter le contrôle de la direction et accroître le risque d'accident.



Le groupe dit avoir connaissance de 13 accidents et de six cas de blessures liés à cet élément défectueux.



Ford dit prévoir le rappel de 350.000 véhicules Explorer aux Etats-Unis et 25.200 au Canada. Ces gros 4x4 ont été assemblés sur son site de Chicago entre 2012 et 2017.



