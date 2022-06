Ford motor : Plan de création d'emplois dans le Midwest

(CercleFinance.com) - Ford annonce un plan avec le syndicat UAW (United Auto Workers) pour investir 3,7 milliards de dollars et créer plus de 6.200 nouveaux emplois manufacturiers dans les usines du groupe situées dans le Midwest (Michigan, Ohio et Missouri).



Selon le constructeur automobile, ces nouveaux emplois créés en son sein génèreront à leur tour 74.000 emplois indirects en dehors du groupe au niveau national, sur la base d'une étude de 2020 de BCG sur l'impact de la production de la série F.



En outre, Ford fournira des prestations de santé à tous ses employés dès leur premier jour d'emploi et convertira près de 3.000 employés temporaires en postes à temps plein. Ford investira un milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer les conditions de travail.



