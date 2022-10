Ford motor : Perte nette de 800M$ au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford publie un chiffre d'affaires de 39,4 Mds$ au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, malgré les problèmes rencontrés le long de la chaîne d'approvisionnement.



Le constructeur annonce un EBIT ajusté de 1,8 Md$, contre 3 Mds$ un an plus tôt.



Dans ce contexte, Ford enregistre une perte nette de 800 M$, contre un gain de 1,8 Md$ douze mois plus tôt.

Le BPA ajusté est ainsi passé de 0,51$ à 0,3$.



Le constructeur indique s'organiser autour de trois business units centrées sur le client pour 2023, à savoir Ford Blue pour les véhicules à essence et hybrides; Ford Model e pour les véhicules électriques connectés révolutionnaires; et Ford Pro pour les produits et services commerciaux.



Pour l'ensemble de l'exercice, Ford anticipe un EBIT ajusté d'environ 11,5 Mds$, en hausse de 15% par rapport à 2021. Le constructeur rehausse par ailleurs ses prévisions de FCF ajusté, ciblant désormais 10 Mds$ contre 9,5 Mds$ auparavant.



