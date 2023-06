Ford motor : Ouverture d'une usine à Cologne

(CercleFinance.com) - Ford annonce l'ouverture officielle ce jour de son Cologne Electric Vehicle Center, un site de production de hautes technologies en Allemagne 'destiné à construire sa nouvelle génération de voitures particulières électriques pour des millions de clients européens'.



Par un investissement de deux milliards de dollars, le constructeur américain a ainsi transformé son usine historique de Niehl (faubourg de Cologne), pour la doter d'une capacité de production annuelle de plus de 250.000 véhicules électriques.



Il s'agit de la première usine d'assemblage neutre en carbone de Ford à ouvrir ses portes au niveau mondial, et elle soutiendra ainsi l'objectif du groupe automobile d'atteindre la neutralité carbone en Europe pour ses sites, sa logistique et ses fournisseurs directs en 2035.



