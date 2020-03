Ford motor : Offre jusqu'à six mois d'allégement de paiement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company offre aux acheteurs de voitures neuves jusqu'à six mois d'allégement de paiement dans le cadre d'un nouveau programme 'Built to Lend a Hand' développé avec ses concessionnaires.



Cette semaine, Ford a rencontré des concessionnaires à travers le pays, leur demandant ce dont eux et leurs clients avaient le plus besoin. La réponse était claire: une aide pour le paiement pour les clients touchés par le coronavirus, ainsi que des outils pour aider à servir leurs clients à distance.



Dans le cadre de ce nouveau programme, Ford offre jusqu'à six mois d'allégement de paiement aux clients de voitures neuves qui la finance via Ford Credit.



' Ford paiera pendant trois mois et les clients peuvent reporter jusqu'à trois mois pour un total de six mois ' indique le groupe.



Le programme s'adresse à ceux qui achètent de nouveaux véhicules des années 2019 et 2020, à l'exception de la série F Super Duty 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

