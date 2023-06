Ford motor : Nouvelle voiture de course Mustang GT4 annoncée

(CercleFinance.com) - A l'occasion des SRO 24 Hours of Spa sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, Ford annonce la Mustang GT4, une nouvelle voiture de course développée sur la base de la Mustang Dark Horse qui sera lancée en 2024.



Seconde voiture de course Mustang après la récente révélation de la Mustang GT3, elle est construite en partenariat avec Multimatic et dispose d'un moteur V8 Coyote entièrement développé en interne par Ford Performance.



'En dévoilant la Mustang GT4, Ford concrétise son engagement à proposer une Mustang de course à tous les passionnés du monde entier, de l'amateur de trackday à l'équipe de course professionnelle', affirme le constructeur automobile.



