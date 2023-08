Ford motor : Nouvelle borne de recharge pour véhicules commerciaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford Pro, la division commerciale de Ford Motor Company, a dévoilé sa nouvelle station de recharge censée aider les clients commerciaux à faire passer plus facilement leur flotte à l'électrique.



La nouvelle station de recharge CA (courant alternatif) série 2 de 80 ampères et les options étendues de chargeur rapide CC (courant continue) sont développées à destination des véhicules commerciaux et sont dotées de nouvelles fonctionnalités.



Associée au logiciel de gestion de la recharge de Ford Pro, Ford propose une solution entièrement intégrée qui simplifie la recharge des véhicules électriques, aussi bien Ford que non-Ford.



' Nous nous engageons à aider les entreprises à faciliter la transition vers l'électrique en nous concentrant uniquement sur des solutions de recharge commerciales adaptées ', a déclaré Ted Cannis, directeur général de Ford Pro.



La station de recharge CA série 2 de 80 ampères est désormais disponible en précommande.



