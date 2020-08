Ford motor : Nouveau directeur général à partir du mois d'octobre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi le départ de son directeur général depuis 2017, Jim Hackett, qui sera remplacé par Jim Farley, l'actuel directeur général délégué du groupe, à partir du mois d'octobre.



Dans un communiqué, le constructeur automobile américain indique que Hackett, âgé de 65 ans, et Farley, âgé de 58 ans, travailleront main dans la main au cours des deux mois qui viennent afin d'assurer une 'transition en douceur' à la tête du groupe.



Jim Hackett, arrivé il y a trois ans, était à l'origine du recentrage stratégique du groupe en direction des véhicules électriques et autonomes et de la relance de quelques modèles emblématiques, comme la Ford Mustang et le 4x4 Bronco.



Il continuera d'exercer les fonctions de 'conseiller spécial' auprès du groupe jusqu'en mars 2021.



Jim Farley avait rejoint Ford en 2007 en qualité de directeur mondial des ventes et du marketing avant de prendre la direction de Ford Europe un peu plus tard.



Après avoir pris la tête de la division 'nouvelles activités, technologies et stratégies' en 2019, il avait été nommé directeur général délégué en mars dernier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FORD MOTOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok