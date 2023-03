Ford motor : Nouveau directeur de la transformation

(CercleFinance.com) - Ford annonce la nomination de John Dion en tant que directeur de la transformation à compter du 3 avril, afin de continuer à faire rimer haute qualité, simplicité et faibles coûts.



John Dion supervisera le déploiement mondial de méthodologies et d'outils basés sur la fabrication Lean et les concepts connexes, des capacités qui sont essentielles pour réaliser le potentiel de création de valeur et de croissance du plan Ford+ de l'entreprise.



Dion possède une vaste expérience dans la mise en oeuvre réussie de systèmes Lean dans de grandes entreprises et dans l'enseignement de ces approches à d'autres.



Jusqu'à présent John Dion travaillait chez ESAB Corp., une entreprise du Maryland impliquée dans la fabrication et la technologie de contrôle des gaz spécialisés, où il était plus récemment vice-président, Business Excellence.



