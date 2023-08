Ford motor : Nouveau directeur de la division 'Integrated Services'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford annonce la nomination de Peter Stern, ancien de chez Apple, à la tête de sa nouvelle division, Ford Integrated Services, qui vise à développer et commercialiser des logiciels.



Peter Stern, qui fut vice-président de la divisions des services chez Apple pendant plus de six ans, va mettre en place une équipe de classe mondiale visant notamment à développer des services liés au système de conduite mains libres sur autoroute BlueCruise, ainsi que des services de productivité et de sûreté/sécurité.



Il s'agira aussi de développer de nouveaux services à forte valeur ajoutée.

'La pierre angulaire de notre plan Ford+ est la création des services et des expériences client incroyables rendus possibles par un matériel et des logiciels de qualité ', indique Jim Farley, le directeur de Ford.



'Il n'y a tout simplement personne au monde plus capable que Peter Stern de construire cette partie stratégiquement vitale de notre entreprise', a-t-il ajouté.



