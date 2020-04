Ford motor : Livraison et service sans contact en France

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce soir, en France, la mise en place d'une série de mesures permettant de continuer la livraison de véhicules neufs ainsi que la réparation ou l'entretien des véhicules.



Ainsi, Ford met en place la 'livraison sans contact' et le 'service sans contact'.



'L'objectif de ces dispositifs est double : protéger les équipes en concessions et protéger les clients qui viennent faire réparer ou réviser leur véhicule. Parce qu'il s'agit de la priorité pour Ford : assurer la sécurité de tous en cette période de pandémie', indique le groupe.



