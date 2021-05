Ford motor : Les ventes US grimpent de 64,8% en avril

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce avoir vendu un total de 197 813 véhicules aux Etats-Unis au cours du mois d'avril 2021, soit une hausse de 64,8% par rapport au mois d'avril 2020. Si les ventes de voitures particulières ont reculé de 20,9%, les ventes de camions progressent de 47,5% et les SUV de 119,8%.



Le constructeur américain annonce aussi des ventes records dans le segment des véhicules électriques, avec une croissance de 262% - soit 11 172 véhicules électriques vendus, portées par le succès du Ford Mustang Mach-E, du F-150 PowerBoost ou du Ford Escape.



Andrew Frick, vice-président chargé des ventes aux Etats-Unis et au Canada, estime que malgré des stocks serrés, l'engouement des clients pour les derniers modèles proposés par Ford confirme la stratégie d'investissement du constructeur pour les véhicules électriques.



Le responsable précise d'ailleurs que les chiffres de ventes d'avril 2021 sont supérieurs à ceux d'avril 2019 (+24%), c'est-à-dire à la période pré-Covid.



