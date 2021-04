Ford motor : Les ventes en Europe ont grimpé en mars

(CercleFinance.com) - Ford a vu ses ventes sur le marché européen bondir de plus de 70% sur un an au mois de mars grâce notamment à la vigueur de son activité en Grande-Bretagne, son principal marché sur le Vieux Continent, montrent des chiffres parus lundi.



Le deuxième constructeur américain indique avoir livré 117.139 véhicules le mois dernier sur ses 20 principaux marchés européens, contre 68.671 en mars 2020.



Le succès de la Fiesta, avec des ventes quasiment multipliées par quatre, explique en grande partie ces bons chiffres, avec également de solides résultats pour le petit SUV Puma.



Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes européennes de Ford s'inscrivent en hausse de 7,7% à 259.809 voitures.



A titre de comparaison, les immatriculations de voitures neuves sur le Vieux Continent ont augmenté de 4,4% au premier trimestre.



