Ford motor : Les ventes en août portées par l'électrique

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir enregistré de 'solides' ventes de voitures au mois d'août aux Etats-Unis, une performance qui a notamment été le fait d'un bond des livraisons de véhicules électriques.



Le constructeur américain a ainsi écoulé 158.088 voitures le mois dernier, un chiffre en hausse de plus de 27% par rapport à la même période de l'an dernier.



Cette performance lui permet de repasser en tête du marché automobile américain en termes d'unités vendues.



Ses ventes de pick-ups ont augmenté de 13% d'une année sur l'autre, celles de SUV de plus de 47%, tandis que les livraisons de véhicules électriques ont bondi de plus de 300%, ce qui correspond à une multiplication par quatre, essentiellement sous l'impulsion du succès du F-150 Lightning, son pick-up tout électrique.



Après 20 minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford avançait de 0,8% à 13,70 dollars alors que le S&P 500 prenait 0,5%.



