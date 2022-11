Ford motor : Les ventes de véhicules électriques aux USA s'envolent

(CercleFinance.com) - Ford a fait état mercredi d'une baisse de 10% de ses ventes aux Etats-Unis en octobre par rapport au même mois de l'an dernier.



Dans un communiqué, le groupe indique que ses ventes sont tombées à 158.327 unités le mois dernier, contre 175.918 sur la même période de 2021.



Par catégories de véhicules, la baisse atteint plus de 7% pour les pick-up et camionnettes, tandis que les SUV s'inscrivent en baisse de 14%.



Ford précise surtout avoir vu ses ventes de véhicules électriques grimper de 120% le mois dernier. A 6261 unités, elles représentent désormais près de 4% des ventes du groupe.



Le constructeur, qui souligne que cette croissance est deux fois supérieure à celle du marché, revendique ainsi la deuxième place du marché américain des véhicules électriques, derrière l'inévitable Tesla.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel