Ford motor : Le titre recule, Morgan Stanley abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - L'action Ford accuse mercredi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 à la Bourse de New York, pénalisée par une note de Morgan Stanley dans laquelle le broker s'inquiète notamment de la stratégie du constructeur américain dans les véhicules électriques.



A 11h15 (heure de New York), le titre recule de 3,8%, contre un repli de 0,3% au même instant pour le S&P, soit la troisième plus forte baisse de l'indice.



'Nous pensons que Ford a conscience de l'urgence que représentent les véhicules électriques, mais sa stratégie dans le domaine n'est pas encore suffisamment claire à nos yeux', explique l'intermédiaire dans une note consacrée au secteur automobile américain.



'Nous pensons que le groupe est en mesure de réussir sa transition vers les véhicules électriques grâce à son positionnement dans les véhicules commerciaux et les flottes d'entreprise (F-150, Transit vans) mais qu'il doit également faire face à des difficultés significatives pour ce qui concerne ses véhicules à moteur à combustion à fortes marges dont le marché est appelé à se détourner', s'inquiète-t-il.



L'analyste abaisse en conséquence son conseil sur 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours toutefois maintenu à neuf dollars.



