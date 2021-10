Ford motor : Le titre grimpe après un relèvement d'analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Ford signe la deuxième plus forte hausse de l'indice S&P 500 mercredi à la Bourse de New York, suite à un relèvement de recommandation de Credit Suisse.



Le broker est passé à une opinion 'surperformance' sur le titre, contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours porté à 20 dollars contre 15 dollars précédemment.



Vers 11h15, l'action du constructeur automobile avançait de plus de 3,9%.



Dans sa note de recherche, Credit Suisse met en avant l'accélération de la transition opérée par le groupe de Dearborn (Michigan) vers les métiers des véhicules électriques et du numérique.



'Nous pensons que de nouvelles opportunités vont se présenter à l'avenir, sachant que Ford peut non seulement bénéficier d'une amélioration de ses fondamentaux, mais aussi et surtout d'un changement de perception quant à son positionnement de long terme dans des domaines tels que les véhicules électriques, les véhicules autonomes et le digital', explique le courtier.



