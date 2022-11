Ford motor : Le succès de la Mustang Mach-E ne se dément pas

(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui avoir produit sa 150 000e Mustang Mach-E en deux ans, soit depuis le début de la production du véhicule.



Il s'agit 'd'une étape importante' alors que le constructeur compte faire évoluer la production de véhicules électriques à un rythme de 600 000 par an d'ici la fin de 2023 et à plus de 2 millions par an d'ici 2026.



La quasi-totalité de la croissance de Mustang Mach-E à ce jour provient de clients qui remplacent un véhicule à combustion interne par un véhicule électrique - soit plus de 8 clients sur 10 aux USA et plus de 9 clients sur 10 en Europe.



La Mustang Mach-E est sera disponible dans 37 pays à travers le monde en 2023, contre 22 pays la première année du véhicule. La Nouvelle-Zélande, le Brésil et l'Argentine font partie des derniers marchés ajoutés.





